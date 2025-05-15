https://ria.ru/20250515/tramp-2017190613.html

СМИ: экс-чиновники Байдена восхищены решениями Трампа на Ближнем Востоке

СМИ: экс-чиновники Байдена восхищены решениями Трампа на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: экс-чиновники Байдена восхищены решениями Трампа на Ближнем Востоке

Ряд бывших представителей администрации Джо Байдена выразили восхищение масштабом и дерзостью внешнеполитических шагов президента США Дональда Трампа на Ближнем РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:39:00+03:00

2025-05-15T18:39:00+03:00

2025-05-15T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Ряд бывших представителей администрации Джо Байдена выразили восхищение масштабом и дерзостью внешнеполитических шагов президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, несмотря на собственную обеспокоенность их последствиями, сообщает портал Axios. По данным Axios, только на Ближнем Востоке и только за последнюю неделю Трамп объявил об отмене всех санкций против Сирии, а также заключил перемирие с хуситами и договор об обмене заложниками с ХАМАС — оба соглашения были достигнуты без участия Израиля. "Честно говоря, я хотел бы поработать в администрации, которая может двигаться с такой скоростью", — приводит Axios слова одного из бывших сотрудников Белого дома. Кроме того, бывший представитель госдепа при Байдене Нед Прайс отметил, что Трампу удается реализовывать решения, которые были бы невозможны при других президентах. "Он делает все это — и в ответ почти тишина. У него есть политическая возможность делать то, чего не могли себе позволить предыдущие президенты, потому что он обладает полной властью над республиканской фракцией", — приводит портал слова Прайса. Экс-советник по Ирану в администрациях Обамы и Байдена Роб Малли отметил, что подход Трампа вызывает одновременно обеспокоенность и уважение. "Трудно не испытывать одновременно страх перед тем, какой ущерб он может нанести, и восхищение его готовностью сметать столько вредных табу", — сказал он. Axios подчеркивает, что, по мнению бывших чиновников-демократов, Трамп действует без оглядки на критику и не связан внутренними ограничениями, сдерживавшими предыдущие администрации. Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал это решение, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны. В понедельник движение ХАМАС заявило, что освободило израильского солдата-заложника Идана Александера, имеющего также гражданство США. В палестинском движении уточнили, что это произошло после контактов с американской администрацией. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что освобождение движением ХАМАС израильского солдата с гражданством США может привести к "немедленным переговорам о мирном соглашении". Кроме того, 6 мая МИД султаната Оман сообщил, что США и йеменские хуситы заключили при его посредничестве соглашение о прекращении огня, которое предусматривает обоюдный отказ от нападений на объекты друг друга, в том числе на американские корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

https://ria.ru/20250515/tramp-2017119216.html

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017092391.html

https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html

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сирия

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в мире, сша, сирия, ближний восток, дональд трамп, джо байден, нед прайс, хамас