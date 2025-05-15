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Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции

Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции

Президент США Дональд Трамп сказал, что не ожидал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:26:00+03:00

2025-05-15T12:26:00+03:00

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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что не ожидал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции. Трамп заявил в четверг, что готов поехать в пятницу для участия в переговорах, если потребуется. Ранее он допустил возможность встречи с российским лидером в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине. "Я не ожидал (участия Путина- ред.) Я даже сказал: зачем ему ехать, если я не еду?", - сказал Трамп журналистам в ходе своего визита в Катар. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017065324.html

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