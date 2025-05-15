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Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 15.05.2025 (обновлено: 12:32 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tramp-2017077653.html
Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции
Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции
Президент США Дональд Трамп сказал, что не ожидал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:26:00+03:00
2025-05-15T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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дональд трамп
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что не ожидал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции. Трамп заявил в четверг, что готов поехать в пятницу для участия в переговорах, если потребуется. Ранее он допустил возможность встречи с российским лидером в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине. "Я не ожидал (участия Путина- ред.) Я даже сказал: зачем ему ехать, если я не еду?", - сказал Трамп журналистам в ходе своего визита в Катар. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017065324.html
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в мире, россия, украина, турция, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции

Трамп заявил, что не ожидал участия Путина на переговорах по Украине в Турции

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что не ожидал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции.
Трамп заявил в четверг, что готов поехать в пятницу для участия в переговорах, если потребуется. Ранее он допустил возможность встречи с российским лидером в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
Вчера, 11:35
"Я не ожидал (участия Путина- ред.) Я даже сказал: зачем ему ехать, если я не еду?", - сказал Трамп журналистам в ходе своего визита в Катар.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины
Вчера, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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