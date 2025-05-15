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Трамп выразил надежду на успех переговоров по Украине в Стамбуле

Трамп выразил надежду на успех переговоров по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп выразил надежду на успех переговоров по Украине в Стамбуле

Президент Дональд Трамп заявил в ходе визита в Катар, что не собирается ехать на переговоры по украинскому кризису в Стамбул, но надеется, что они... РИА Новости, 15.05.2025

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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил в ходе визита в Катар, что не собирается ехать на переговоры по украинскому кризису в Стамбул, но надеется, что они поспособствуют урегулированию кризиса. "Я думал поехать (на переговоры), но это было тяжело, учитывая то, что мы делаем сегодня и завтра… Если бы что-то произошло в пятницу, я бы поехал, если это будет приемлемо. В данный момент у нас есть люди, которые ведут переговоры. Надеюсь, что Россия и Украина смогут что-то сделать, это должно остановиться", - сказал Трамп. "Дело даже не в деньгах… Каждый раз они (Украина - ред.) приезжали и уезжали с сотней миллионов долларов. Это так легко - как взять конфету у ребенка", - сказал Трамп. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017055807.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017054637.html

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в мире, россия, украина, турция, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025