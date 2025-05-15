Трамп выразил надежду на успех переговоров по Украине в Стамбуле
Трамп выразил надежду, что встреча в Стамбуле положит конец конфликту на Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил в ходе визита в Катар, что не собирается ехать на переговоры по украинскому кризису в Стамбул, но надеется, что они поспособствуют урегулированию кризиса.
"Я думал поехать (на переговоры), но это было тяжело, учитывая то, что мы делаем сегодня и завтра… Если бы что-то произошло в пятницу, я бы поехал, если это будет приемлемо. В данный момент у нас есть люди, которые ведут переговоры. Надеюсь, что Россия и Украина смогут что-то сделать, это должно остановиться", - сказал Трамп.
"Дело даже не в деньгах… Каждый раз они (Украина - ред.) приезжали и уезжали с сотней миллионов долларов. Это так легко - как взять конфету у ребенка", - сказал Трамп.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.