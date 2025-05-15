Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу
Трамп готов прибыть в Стамбул в пятницу для участия в переговорах по Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется.
"Если что-то случится, я поеду в пятницу, если это будет уместно", - сказал Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.