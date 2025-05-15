Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 15.05.2025 (обновлено: 10:51 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tramp--2017048491.html
Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу
Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:29:00+03:00
2025-05-15T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
украина
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
дональд трамп
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017053359_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_87ea7d2de6a3007ea9af816c074684ef.jpg
ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется."Если что-то случится, я поеду в пятницу, если это будет уместно", - сказал Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/rossija-2017049119.html
стамбул
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017053359_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5e107d993262c227a1c82a2d6b8db46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дональд трамп, россия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Украина, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу

Трамп готов прибыть в Стамбул в пятницу для участия в переговорах по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется.
"Если что-то случится, я поеду в пятницу, если это будет уместно", - сказал Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев
Вчера, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулУкраинаВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Дональд ТрампРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала