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Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу

Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп выразил готовность прибыть в Стамбул в пятницу

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:29:00+03:00

2025-05-15T10:29:00+03:00

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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется."Если что-то случится, я поеду в пятницу, если это будет уместно", - сказал Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

https://ria.ru/20250515/rossija-2017049119.html

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