https://ria.ru/20250515/teatr-2017193918.html

Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком

Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком - РИА Новости, 15.05.2025

Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком

Сотрудники московского Театра Вахтангова с начала СВО взяли шефство над 12-м гвардейским танковым полком имени маршала П.П. Полубоярова, закупили и отправили на РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сотрудники московского Театра Вахтангова с начала СВО взяли шефство над 12-м гвардейским танковым полком имени маршала П.П. Полубоярова, закупили и отправили на фронт спецтехнику на 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "На протяжении всей вековой истории театра вахтанговцы всегда были со своей страной, разделяя ее трудности. В трагические дни Великой Отечественной войны участвовали в боевых действиях, а вахтанговский фронтовой филиал поднимал боевой дух бойцов, пройдя с действующей армией дорогами войны до Берлина. И сегодня мы верим в Победу и приближаем ее, как можем", - сказал директор театра Кирилл Крок. С начала СВО Театр Вахтангова взял шефство над 12-м гвардейским танковым полком и ежемесячно отправляет в зону боевых действий гуманитарные грузы, отметил он. Вахтанговцы закупили и отправили спецтехнику на 10 миллионов рублей, в том числе квадрокоптеры и приборы связи, приводит пресс-служба слова директора театра. В четверг 12-й гвардейский танковый полк имени маршала бронетанковых войск П.П Полубоярова отмечает 83-ю годовщину со дня образования, вахтановцы поздравляют бойцов и желают им Победы, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250515/gumpomosch-2017068332.html

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берлин (город), кирилл крок, россия, вооруженные силы рф