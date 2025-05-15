https://ria.ru/20250515/teatr-2017193918.html
Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком
Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком - РИА Новости, 15.05.2025
Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком
Сотрудники московского Театра Вахтангова с начала СВО взяли шефство над 12-м гвардейским танковым полком имени маршала П.П. Полубоярова, закупили и отправили на РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:52:00+03:00
2025-05-15T18:52:00+03:00
2025-05-15T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
берлин (город)
кирилл крок
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952908596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f84eaff754f48efd1d88ae2e5aab912f.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сотрудники московского Театра Вахтангова с начала СВО взяли шефство над 12-м гвардейским танковым полком имени маршала П.П. Полубоярова, закупили и отправили на фронт спецтехнику на 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "На протяжении всей вековой истории театра вахтанговцы всегда были со своей страной, разделяя ее трудности. В трагические дни Великой Отечественной войны участвовали в боевых действиях, а вахтанговский фронтовой филиал поднимал боевой дух бойцов, пройдя с действующей армией дорогами войны до Берлина. И сегодня мы верим в Победу и приближаем ее, как можем", - сказал директор театра Кирилл Крок. С начала СВО Театр Вахтангова взял шефство над 12-м гвардейским танковым полком и ежемесячно отправляет в зону боевых действий гуманитарные грузы, отметил он. Вахтанговцы закупили и отправили спецтехнику на 10 миллионов рублей, в том числе квадрокоптеры и приборы связи, приводит пресс-служба слова директора театра. В четверг 12-й гвардейский танковый полк имени маршала бронетанковых войск П.П Полубоярова отмечает 83-ю годовщину со дня образования, вахтановцы поздравляют бойцов и желают им Победы, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250515/gumpomosch-2017068332.html
https://ria.ru/20250513/volontery-2016617174.html
берлин (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952908596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ca407ec9770b035fc140acd2cd3b2b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), кирилл крок, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Берлин (город), Кирилл Крок, Россия, Вооруженные силы РФ
Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком
Театр Вахтангова отправил в зону СВО спецтехнику на десять миллионов рублей