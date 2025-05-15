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Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком - РИА Новости, 15.05.2025
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18:52 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/teatr-2017193918.html
Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком
Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком - РИА Новости, 15.05.2025
Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком
Сотрудники московского Театра Вахтангова с начала СВО взяли шефство над 12-м гвардейским танковым полком имени маршала П.П. Полубоярова, закупили и отправили на РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:52:00+03:00
2025-05-15T18:52:00+03:00
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кирилл крок
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сотрудники московского Театра Вахтангова с начала СВО взяли шефство над 12-м гвардейским танковым полком имени маршала П.П. Полубоярова, закупили и отправили на фронт спецтехнику на 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "На протяжении всей вековой истории театра вахтанговцы всегда были со своей страной, разделяя ее трудности. В трагические дни Великой Отечественной войны участвовали в боевых действиях, а вахтанговский фронтовой филиал поднимал боевой дух бойцов, пройдя с действующей армией дорогами войны до Берлина. И сегодня мы верим в Победу и приближаем ее, как можем", - сказал директор театра Кирилл Крок. С начала СВО Театр Вахтангова взял шефство над 12-м гвардейским танковым полком и ежемесячно отправляет в зону боевых действий гуманитарные грузы, отметил он. Вахтанговцы закупили и отправили спецтехнику на 10 миллионов рублей, в том числе квадрокоптеры и приборы связи, приводит пресс-служба слова директора театра. В четверг 12-й гвардейский танковый полк имени маршала бронетанковых войск П.П Полубоярова отмечает 83-ю годовщину со дня образования, вахтановцы поздравляют бойцов и желают им Победы, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250515/gumpomosch-2017068332.html
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берлин (город), кирилл крок, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Берлин (город), Кирилл Крок, Россия, Вооруженные силы РФ
Театр Вахтангова с начала СВО взял шефство над танковым полком

Театр Вахтангова отправил в зону СВО спецтехнику на десять миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне проведения СВО
Боевая работа танкистов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сотрудники московского Театра Вахтангова с начала СВО взяли шефство над 12-м гвардейским танковым полком имени маршала П.П. Полубоярова, закупили и отправили на фронт спецтехнику на 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"На протяжении всей вековой истории театра вахтанговцы всегда были со своей страной, разделяя ее трудности. В трагические дни Великой Отечественной войны участвовали в боевых действиях, а вахтанговский фронтовой филиал поднимал боевой дух бойцов, пройдя с действующей армией дорогами войны до Берлина. И сегодня мы верим в Победу и приближаем ее, как можем", - сказал директор театра Кирилл Крок.
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С начала СВО Театр Вахтангова взял шефство над 12-м гвардейским танковым полком и ежемесячно отправляет в зону боевых действий гуманитарные грузы, отметил он. Вахтанговцы закупили и отправили спецтехнику на 10 миллионов рублей, в том числе квадрокоптеры и приборы связи, приводит пресс-служба слова директора театра.
В четверг 12-й гвардейский танковый полк имени маршала бронетанковых войск П.П Полубоярова отмечает 83-ю годовщину со дня образования, вахтановцы поздравляют бойцов и желают им Победы, заключили в пресс-службе.
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