https://ria.ru/20250515/tatarstan-2017129091.html
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 15.05.2025
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы партнерства в области сельского хозяйства, транспорта, научно-образовательной и культурной сферах, сообщает... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:34:00+03:00
2025-05-15T15:34:00+03:00
2025-05-15T15:34:00+03:00
республика татарстан
афганистан
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Татарстан и Афганистан обсудили перспективы партнерства в области сельского хозяйства, транспорта, научно-образовательной и культурной сферах, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с заместителем председателя правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром на полях ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025". "Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, транспорт и сферу халяль", - говорится в сообщении по итогам встречи. Также Минниханов отметил важность гуманитарного партнерства в научно-образовательной и культурной сферах. "Уверен, визит представительной афганской делегации и ее участие в KazanForum будет способствовать развитию нашего взаимодействия", - сказал глава Татарстана. Абдул Гани Барадар выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Татарстаном. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250417/strana-2011762643.html
https://ria.ru/20250514/kazan-2016891313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Афганистан, Россия, Рустам Минниханов
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества
Минниханов: Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества
КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Татарстан и Афганистан обсудили перспективы партнерства в области сельского хозяйства, транспорта, научно-образовательной и культурной сферах, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов
в четверг встретился с заместителем председателя правительства Афганистана
Абдулом Гани Барадаром на полях ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025".
"Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, транспорт и сферу халяль", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Также Минниханов отметил важность гуманитарного партнерства в научно-образовательной и культурной сферах.
"Уверен, визит представительной афганской делегации и ее участие в KazanForum будет способствовать развитию нашего взаимодействия", - сказал глава Татарстана.
Абдул Гани Барадар выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Татарстаном.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России
и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.