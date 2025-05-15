https://ria.ru/20250515/tatarstan-2017129091.html

Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества

Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 15.05.2025

Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества

Татарстан и Афганистан обсудили перспективы партнерства в области сельского хозяйства, транспорта, научно-образовательной и культурной сферах, сообщает... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:34:00+03:00

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2025-05-15T15:34:00+03:00

республика татарстан

афганистан

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Татарстан и Афганистан обсудили перспективы партнерства в области сельского хозяйства, транспорта, научно-образовательной и культурной сферах, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с заместителем председателя правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром на полях ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025". "Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, транспорт и сферу халяль", - говорится в сообщении по итогам встречи. Также Минниханов отметил важность гуманитарного партнерства в научно-образовательной и культурной сферах. "Уверен, визит представительной афганской делегации и ее участие в KazanForum будет способствовать развитию нашего взаимодействия", - сказал глава Татарстана. Абдул Гани Барадар выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Татарстаном. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250417/strana-2011762643.html

https://ria.ru/20250514/kazan-2016891313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

афганистан, россия, рустам минниханов