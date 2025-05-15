Рейтинг@Mail.ru
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
15:34 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/tatarstan-2017129091.html
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 15.05.2025
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы партнерства в области сельского хозяйства, транспорта, научно-образовательной и культурной сферах, сообщает... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:34:00+03:00
2025-05-15T15:34:00+03:00
республика татарстан
афганистан
россия
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017125652_0:51:3121:1807_1920x0_80_0_0_38067c65e7e3e5f18a223f6dc935f0a2.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Татарстан и Афганистан обсудили перспективы партнерства в области сельского хозяйства, транспорта, научно-образовательной и культурной сферах, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с заместителем председателя правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром на полях ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025". "Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, транспорт и сферу халяль", - говорится в сообщении по итогам встречи. Также Минниханов отметил важность гуманитарного партнерства в научно-образовательной и культурной сферах. "Уверен, визит представительной афганской делегации и ее участие в KazanForum будет способствовать развитию нашего взаимодействия", - сказал глава Татарстана. Абдул Гани Барадар выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Татарстаном. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250417/strana-2011762643.html
https://ria.ru/20250514/kazan-2016891313.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017125652_276:67:2917:2048_1920x0_80_0_0_04851612ae5021f257cbb418a591fae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Афганистан, Россия, Рустам Минниханов
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества

Минниханов: Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" Рустам Минниханов во время торжественного открытия XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Глава Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения Россия – Исламский мир Рустам Минниханов во время торжественного открытия XVI Международного экономического форума Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" Рустам Минниханов во время торжественного открытия XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Татарстан и Афганистан обсудили перспективы партнерства в области сельского хозяйства, транспорта, научно-образовательной и культурной сферах, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с заместителем председателя правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром на полях ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025".
KAZANFORUM - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" примут участие 74 страны
17 апреля, 11:10
"Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, транспорт и сферу халяль", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Также Минниханов отметил важность гуманитарного партнерства в научно-образовательной и культурной сферах.
"Уверен, визит представительной афганской делегации и ее участие в KazanForum будет способствовать развитию нашего взаимодействия", - сказал глава Татарстана.
Абдул Гани Барадар выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Татарстаном.
Официальное открытие Международной торговой халяль-ярмарки Kazan Halal Market в рамках Международного экономического форума Россия – Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Казани открылась международная халяль-ярмарка
14 мая, 14:43
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
 
Республика ТатарстанАфганистанРоссияРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала