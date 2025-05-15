https://ria.ru/20250515/stroitelstvo-2017120888.html
Цивилев рассказал о проекте строительства Приморской АЭС
Цивилев рассказал о проекте строительства Приморской АЭС - РИА Новости, 15.05.2025
Цивилев рассказал о проекте строительства Приморской АЭС
Проект строительства Приморской АЭС обсуждается и еще не прошел утверждение, но уже выбрана площадка для строительства, сказал журналистам министр энергетики РФ РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:07:00+03:00
2025-05-15T15:07:00+03:00
2025-05-15T15:07:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
сергей цивилев
юрий трутнев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946078454_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_ea2b85ed08265743a2b6b5e3cd795f0c.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проект строительства Приморской АЭС обсуждается и еще не прошел утверждение, но уже выбрана площадка для строительства, сказал журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев после совещания по развитию энергетической мощности Дальнего Востока, которое провел в четверг вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Он у нас есть в генеральной схеме, которая утверждена правительством Российской Федерации. Выбрана уже площадка. Чтобы дойти до строительства, надо проходить целый ряд этапов. Площадка уже выбрана, сейчас должно пройти еще обсуждение общественных слушаний, должно пройти окончательное утверждение правительством", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, утвержден ли проект строительства АЭС в Приморье. Проект строительства Приморской АЭС прописан в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2042 года. Планируется построить два энергоблока мощностью по 1000 МВт, полностью введена в эксплуатацию станция будет после 2035 года. В январе правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, она предусматривает ввод в эксплуатацию 88,477 ГВт генерирующих мощностей. Создание новых энергетических мощностей планируется и на юге России, что по планам должно обеспечить равномерное распределение энергопотребления среди потребителей.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016917661.html
https://ria.ru/20250508/es-2015772690.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946078454_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_4e0f0b1873aa66243a07871f583adb4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, сергей цивилев, юрий трутнев
Экономика, Россия, Дальний Восток, Сергей Цивилев, Юрий Трутнев
Цивилев рассказал о проекте строительства Приморской АЭС
Цивилев: проект строительства Приморской АЭС еще не прошел утверждение
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проект строительства Приморской АЭС обсуждается и еще не прошел утверждение, но уже выбрана площадка для строительства, сказал журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев после совещания по развитию энергетической мощности Дальнего Востока, которое провел в четверг вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Он у нас есть в генеральной схеме, которая утверждена правительством Российской Федерации. Выбрана уже площадка. Чтобы дойти до строительства, надо проходить целый ряд этапов. Площадка уже выбрана, сейчас должно пройти еще обсуждение общественных слушаний, должно пройти окончательное утверждение правительством", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, утвержден ли проект строительства АЭС в Приморье.
Проект строительства Приморской АЭС прописан в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики в РФ
до 2042 года. Планируется построить два энергоблока мощностью по 1000 МВт, полностью введена в эксплуатацию станция будет после 2035 года.
В январе правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, она предусматривает ввод в эксплуатацию 88,477 ГВт генерирующих мощностей. Создание новых энергетических мощностей планируется и на юге России, что по планам должно обеспечить равномерное распределение энергопотребления среди потребителей.