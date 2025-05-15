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Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:06 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/starmera-2017041460.html
Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ
Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2025
Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ
Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:06:00+03:00
2025-05-15T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
кир стармер
дональд трамп
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины, сообщает газета Guardian. "Советник по нацбезопасности Британии Джонатан Пауэлл, как ожидается, поедет в Турцию, чтобы предоставить рекомендации по поводу того, как Зеленскому следует иметь дело с по-прежнему непредсказуемой встречей", - говорится в публикации. При этом издание подчеркивает, что министры иностранных дел других европейских стран пока не рассчитывают, что будут представлены на этих переговорах. Как отмечает газета, неизменный совет Пауэлла заключается в том, чтобы не делать ничего, что может оттолкнуть президента США Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017036680.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Трамп
Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ

Guardian: советник Стармера посетит Турцию, чтобы дать рекомендации Зеленскому

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины, сообщает газета Guardian.
"Советник по нацбезопасности Британии Джонатан Пауэлл, как ожидается, поедет в Турцию, чтобы предоставить рекомендации по поводу того, как Зеленскому следует иметь дело с по-прежнему непредсказуемой встречей", - говорится в публикации.
Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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При этом издание подчеркивает, что министры иностранных дел других европейских стран пока не рассчитывают, что будут представлены на этих переговорах.
Как отмечает газета, неизменный совет Пауэлла заключается в том, чтобы не делать ничего, что может оттолкнуть президента США Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийКир СтармерДональд Трамп
 
 
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