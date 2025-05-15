Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ
Guardian: советник Стармера посетит Турцию, чтобы дать рекомендации Зеленскому
© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины, сообщает газета Guardian.
"Советник по нацбезопасности Британии Джонатан Пауэлл, как ожидается, поедет в Турцию, чтобы предоставить рекомендации по поводу того, как Зеленскому следует иметь дело с по-прежнему непредсказуемой встречей", - говорится в публикации.
При этом издание подчеркивает, что министры иностранных дел других европейских стран пока не рассчитывают, что будут представлены на этих переговорах.
Как отмечает газета, неизменный совет Пауэлла заключается в том, чтобы не делать ничего, что может оттолкнуть президента США Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.