https://ria.ru/20250515/starmera-2017041460.html

Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ

Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2025

Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ

Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:06:00+03:00

2025-05-15T10:06:00+03:00

2025-05-15T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

турция

владимир зеленский

кир стармер

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины, сообщает газета Guardian. "Советник по нацбезопасности Британии Джонатан Пауэлл, как ожидается, поедет в Турцию, чтобы предоставить рекомендации по поводу того, как Зеленскому следует иметь дело с по-прежнему непредсказуемой встречей", - говорится в публикации. При этом издание подчеркивает, что министры иностранных дел других европейских стран пока не рассчитывают, что будут представлены на этих переговорах. Как отмечает газета, неизменный совет Пауэлла заключается в том, чтобы не делать ничего, что может оттолкнуть президента США Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017036680.html

https://ria.ru/20250515/ssha-2017016407.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп