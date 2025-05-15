https://ria.ru/20250515/stantsiya-2017065098.html

Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, заявил глава МАГАТЭ

Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 15.05.2025

Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, заявил глава МАГАТЭ

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся нестабильной из-за того, что станция полагается всего на одну линию электропередачи, заявил генеральный... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:33:00+03:00

2025-05-15T11:33:00+03:00

2025-05-15T11:33:00+03:00

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ВЕНА, 15 мая - РИА Новости. Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся нестабильной из-за того, что станция полагается всего на одну линию электропередачи, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как отметил глава Агентства, на протяжении всего конфликта внешнее электроснабжение оставалось ахиллесовой пятой ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС. "К сожалению, ситуация в этом отношении не улучшилась. Наши эксперты на месте будут продолжать пристально следить за развитием событий, и мы продолжим информировать мир о состоянии ядерной безопасности на станции, которое по-прежнему остаётся нестабильным", - приводит пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси. Отмечается также, что эксперты Агентства продолжают ежедневно фиксировать военную активность вблизи ЗАЭС. "На протяжении последней недели слышны взрывы на разном расстоянии от станции, а рано утром во вторник были слышны выстрелы и, предположительно, звук беспилотника", - добавили в МАГАТЭ. Представители Агентства уточнили, что ЗАЭС в течение более недели работает, полагаясь всего на одну линию электропередачи, обеспечивающую питание, необходимое для выполнения ключевых функций ядерной безопасности. А конфликт препятствует восстановлению подключения к резервной линии. По данным МАГАТЭ, единственная оставшаяся резервная линия ЗАЭС напряжением 330 киловольт была отключена 7 мая, после чего станция оказалась полностью зависимой от единственной функционирующей линии напряжением 750 кВ. Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены с середины 2022 года, однако им по-прежнему необходимо внешнее питание для охлаждения топлива и минимизации риска аварии. До начала конфликта станция имела доступ к десяти линиям электропередачи, что обеспечивало надёжное внешнее питание, добавили в МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250508/toplivo-2015810963.html

https://ria.ru/20250424/zaes-2013077814.html

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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс