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В Стамбуле местные жители пришли к месту переговоров России и Украины

В Стамбуле местные жители пришли к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

В Стамбуле местные жители пришли к месту переговоров России и Украины

Жители Стамбула пришли к президентскому офису, в котором было анонсировано проведение переговоров между Россией и Украиной 15 мая, чтобы стать свидетелями... РИА Новости, 15.05.2025

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Жители Стамбула пришли к президентскому офису, в котором было анонсировано проведение переговоров между Россией и Украиной 15 мая, чтобы стать свидетелями исторического события, об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости. "Мы знали, что будет происходить сегодня, и пришли сюда, чтобы оказаться в гуще событий, стать свидетелями истории", - поделились они. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

https://ria.ru/20250515/zhurnalisty-2017199554.html

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017203209.html

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