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В Стамбуле местные жители пришли к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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20:29 15.05.2025 (обновлено: 20:30 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/stambul-2017212134.html
В Стамбуле местные жители пришли к месту переговоров России и Украины
В Стамбуле местные жители пришли к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
В Стамбуле местные жители пришли к месту переговоров России и Украины
Жители Стамбула пришли к президентскому офису, в котором было анонсировано проведение переговоров между Россией и Украиной 15 мая, чтобы стать свидетелями... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:29:00+03:00
2025-05-15T20:30:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Жители Стамбула пришли к президентскому офису, в котором было анонсировано проведение переговоров между Россией и Украиной 15 мая, чтобы стать свидетелями исторического события, об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости. "Мы знали, что будет происходить сегодня, и пришли сюда, чтобы оказаться в гуще событий, стать свидетелями истории", - поделились они. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250515/zhurnalisty-2017199554.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, турция
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Турция
В Стамбуле местные жители пришли к месту переговоров России и Украины

Жители Стамбула пришли к месту переговоров, чтобы стать свидетелями истории

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Жители Стамбула пришли к президентскому офису, в котором было анонсировано проведение переговоров между Россией и Украиной 15 мая, чтобы стать свидетелями исторического события, об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости.
"Мы знали, что будет происходить сегодня, и пришли сюда, чтобы оказаться в гуще событий, стать свидетелями истории", - поделились они.
Журналисты у президентского офиса в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле
Вчера, 19:23
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Украинская делегация приедет в Стамбул вечером, заявил советник Зеленского
Вчера, 19:44
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреТурция
 
 
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