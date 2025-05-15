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Журналисты начали возвращаться на место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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16:06 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/stambul-2017142974.html
Журналисты начали возвращаться на место переговоров в Стамбуле
Журналисты начали возвращаться на место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Журналисты начали возвращаться на место переговоров в Стамбуле
Журналисты начали возвращаться на место предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2025
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2025-05-15T16:06:00+03:00
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украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Журналисты начали возвращаться на место предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Около двух часов назад представители СМИ начали покидать площадку, уходя на обед. Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться после 16.00 мск. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html
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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, в мире
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, В мире
Журналисты начали возвращаться на место переговоров в Стамбуле

Журналисты начали возвращаться на место переговоров России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Журналисты начали возвращаться на место предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Около двух часов назад представители СМИ начали покидать площадку, уходя на обед.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
Вчера, 14:35
Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться после 16.00 мск.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Представителей Украины на месте переговоров в Стамбуле нет, сообщил Песков
Вчера, 14:20
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулВ мире
 
 
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