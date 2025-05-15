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Делегация России будет докладывать Путину о ходе переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/stambul-2017101908.html
Делегация России будет докладывать Путину о ходе переговоров в Стамбуле
Делегация России будет докладывать Путину о ходе переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Делегация России будет докладывать Путину о ходе переговоров в Стамбуле
Российская делегация будет докладывать президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров в Стамбуле "как потребуется", сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:12:00+03:00
2025-05-15T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
турция
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация будет докладывать президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров в Стамбуле "как потребуется", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как потребуется, так и будут докладывать", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peskov-2017101417.html
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россия, украина, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, В мире
Делегация России будет докладывать Путину о ходе переговоров в Стамбуле

Песков: российская делегация будет докладывать Путину о переговорах в Стамбуле

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация будет докладывать президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров в Стамбуле "как потребуется", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как потребуется, так и будут докладывать", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Россия готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле, заявил Песков
Вчера, 14:10
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Песков высказался о готовности России провести переговоры с Украиной
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулВ мире
 
 
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