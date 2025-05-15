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В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции

В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции - РИА Новости, 15.05.2025

В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции

СМИ из Люксембурга, США и Франции приехали освещать переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. СМИ из Люксембурга, США и Франции приехали освещать переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. Здесь также присутствуют журналисты из Африки, Китая, Турции, России и Ближнего Востока. Ранее журналистов, ожидающих переговоры, пустили на территорию президентского офиса, где ожидаются переговоры делегаций России и Украины. Ранее источник сообщил РИА Новости, что точное время переговоров ещё не определено, однако они запланированы после обеда. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/mid-2017052087.html

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html

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