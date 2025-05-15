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В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 15.05.2025 (обновлено: 11:35 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/stambul-2017064009.html
В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции
В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции - РИА Новости, 15.05.2025
В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции
СМИ из Люксембурга, США и Франции приехали освещать переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:28:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. СМИ из Люксембурга, США и Франции приехали освещать переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. Здесь также присутствуют журналисты из Африки, Китая, Турции, России и Ближнего Востока. Ранее журналистов, ожидающих переговоры, пустили на территорию президентского офиса, где ожидаются переговоры делегаций России и Украины. Ранее источник сообщил РИА Новости, что точное время переговоров ещё не определено, однако они запланированы после обеда. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/mid-2017052087.html
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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, люксембург
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Люксембург
В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции

СМИ из Люксембурга, США и Франции приехали освещать переговоры России и Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. СМИ из Люксембурга, США и Франции приехали освещать переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Здесь также присутствуют журналисты из Африки, Китая, Турции, России и Ближнего Востока.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
МИД России прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле
Вчера, 10:43
Ранее журналистов, ожидающих переговоры, пустили на территорию президентского офиса, где ожидаются переговоры делегаций России и Украины.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что точное время переговоров ещё не определено, однако они запланированы после обеда.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
Вчера, 10:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулЛюксембург
 
 
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