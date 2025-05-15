В Стамбул приехали журналисты из Люксембурга, США и Франции
СМИ из Люксембурга, США и Франции приехали освещать переговоры России и Украины
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. СМИ из Люксембурга, США и Франции приехали освещать переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Здесь также присутствуют журналисты из Африки, Китая, Турции, России и Ближнего Востока.
Ранее журналистов, ожидающих переговоры, пустили на территорию президентского офиса, где ожидаются переговоры делегаций России и Украины.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что точное время переговоров ещё не определено, однако они запланированы после обеда.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.