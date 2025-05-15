https://ria.ru/20250515/ssha-2017168113.html

США разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом

США разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом - РИА Новости, 15.05.2025

США разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом

США в четверг разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией "Тенгизшевройл", указано в опубликованной... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:23:00+03:00

2025-05-15T17:23:00+03:00

2025-05-15T17:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США в четверг разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией "Тенгизшевройл", указано в опубликованной лицензии американского минфина. "Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, принятым в соответствии с разделом 1(a)(ii) исполнительного указа 14071 ("Запрет на нефтяные услуги"), которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами "Тенгизшевройл", разрешены", - указано в документе ведомства. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell. Оператор месторождения Тенгиз - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Ей принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.

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казахстан

сша

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казахстан, сша, черное море, тенгизшевройл, казмунайгаз, chevron , в мире