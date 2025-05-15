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Рютте заявил, что США сосредоточены на достижении мира на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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14:31 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ssha-2017107306.html
Рютте заявил, что США сосредоточены на достижении мира на Украине
Рютте заявил, что США сосредоточены на достижении мира на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Рютте заявил, что США сосредоточены на достижении мира на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США, включая президента Дональда Трампа и всю внешнеполитическую "команду" во главе с госсекретарем Марко Рубио,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:31:00+03:00
2025-05-15T14:31:00+03:00
в мире
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марко рубио
марк рютте
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США, включая президента Дональда Трампа и всю внешнеполитическую "команду" во главе с госсекретарем Марко Рубио, "сосредоточены" на достижении мира в украинском конфликте. Генсек Североатлантического альянса пообщался с журналистами по итогам неформального заседания глав МИД стран блока в Турции. Трансляция велась на сайте НАТО. "Я очень благодарен за то, что США сосредоточены на мирном соглашении - президент и вся его внешнеполитическая команда, включая Марко Рубио, – на том, как установить мир на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о роли Турции и НАТО в проходящих переговорах между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, турция, марко рубио, марк рютте, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул
В мире, Россия, Украина, Турция, Марко Рубио, Марк Рютте, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул
Рютте заявил, что США сосредоточены на достижении мира на Украине

Генсек НАТО Рютте: США сосредоточены на достижении мира на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США, включая президента Дональда Трампа и всю внешнеполитическую "команду" во главе с госсекретарем Марко Рубио, "сосредоточены" на достижении мира в украинском конфликте.
Генсек Североатлантического альянса пообщался с журналистами по итогам неформального заседания глав МИД стран блока в Турции. Трансляция велась на сайте НАТО.
"Я очень благодарен за то, что США сосредоточены на мирном соглашении - президент и вся его внешнеполитическая команда, включая Марко Рубио, – на том, как установить мир на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о роли Турции и НАТО в проходящих переговорах между Россией и Украиной.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной
12 мая, 20:55
 
В миреРоссияУкраинаТурцияМарко РубиоМарк РюттеДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Стамбул
 
 
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