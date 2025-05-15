Рютте заявил, что США сосредоточены на достижении мира на Украине
Генсек НАТО Рютте: США сосредоточены на достижении мира на Украине
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США, включая президента Дональда Трампа и всю внешнеполитическую "команду" во главе с госсекретарем Марко Рубио, "сосредоточены" на достижении мира в украинском конфликте.
Генсек Североатлантического альянса пообщался с журналистами по итогам неформального заседания глав МИД стран блока в Турции. Трансляция велась на сайте НАТО.
"Я очень благодарен за то, что США сосредоточены на мирном соглашении - президент и вся его внешнеполитическая команда, включая Марко Рубио, – на том, как установить мир на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о роли Турции и НАТО в проходящих переговорах между Россией и Украиной.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>