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Ученую из России арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки - РИА Новости, 15.05.2025
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00:53 15.05.2025 (обновлено: 04:37 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017009477.html
Ученую из России арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки
Ученую из России арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки - РИА Новости, 15.05.2025
Ученую из России арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки
Российскую ученую Ксению Петрову, которая сейчас работает в Гарвардском университете, арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки, ей грозит до 20 лет... РИА Новости, 15.05.2025
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2025-05-15T04:37:00+03:00
россия
сша
в мире
массачусетс
гарвардский университет
институт биологии гена
российская академия наук
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Российскую ученую Ксению Петрову, которая сейчас работает в Гарвардском университете, арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки, ей грозит до 20 лет тюрьмы, заявил минюст штата Массачусетс."Ксения Петрова, 31 год, гражданка России, была обвинена в уголовном преступлении по одному пункту контрабанды товаров в США. Петрова была взята под стражу иммиграционной службой 16 февраля 2025 года. Ранее сегодня она была арестована по уголовному обвинению ... за предполагаемую попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США", — говорится в заявлении.Петрову, ранее работавшую в Институте биологии гена РАН в Москве, задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. Изначально она отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке.Как утверждает минюст, в ходе допроса под присягой Петрова якобы заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в США."Однако, согласно обвинительным документам, на телефоне Петровой были обнаружены текстовые сообщения от человека, идентифицированного как одного из коллег Петровой, который информировал Петрову о том, что ей необходимо декларировать биологический материал", — сообщил минюст.Помимо тюремного срока, Петровой грозит штраф до 250 тысяч долларов. Предполагаемая вина Петровой в суде еще не доказана.По данным телеканала ABC, представители минюста США в ходе заседания по делу россиянки потребовали ее депортации на родину.
https://ria.ru/20250413/ssha-2010950108.html
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россия, сша, в мире, массачусетс, гарвардский университет, институт биологии гена, российская академия наук
Россия, США, В мире, Массачусетс, Гарвардский университет, Институт биологии гена, Российская академия наук
Ученую из России арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки

Ученую из России Петрову арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Российскую ученую Ксению Петрову, которая сейчас работает в Гарвардском университете, арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки, ей грозит до 20 лет тюрьмы, заявил минюст штата Массачусетс.
«
"Ксения Петрова, 31 год, гражданка России, была обвинена в уголовном преступлении по одному пункту контрабанды товаров в США. Петрова была взята под стражу иммиграционной службой 16 февраля 2025 года. Ранее сегодня она была арестована по уголовному обвинению ... за предполагаемую попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США", — говорится в заявлении.
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Петрову, ранее работавшую в Институте биологии гена РАН в Москве, задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. Изначально она отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке.
Как утверждает минюст, в ходе допроса под присягой Петрова якобы заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в США.
"Однако, согласно обвинительным документам, на телефоне Петровой были обнаружены текстовые сообщения от человека, идентифицированного как одного из коллег Петровой, который информировал Петрову о том, что ей необходимо декларировать биологический материал", — сообщил минюст.
Помимо тюремного срока, Петровой грозит штраф до 250 тысяч долларов. Предполагаемая вина Петровой в суде еще не доказана.
По данным телеканала ABC, представители минюста США в ходе заседания по делу россиянки потребовали ее депортации на родину.
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РоссияСШАВ миреМассачусетсГарвардский университетИнститут биологии генаРоссийская академия наук
 
 
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