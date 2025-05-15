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СМИ: самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул в 16.30 - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/smi-2017148287.html
СМИ: самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул в 16.30
СМИ: самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул в 16.30 - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул в 16.30
Вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован в четверг в 16.30 (по мск), сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:28:00+03:00
2025-05-15T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
стамбул
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован в четверг в 16.30 (по мск), сообщило агентство РБК-Украина. Зеленский ранее в четверг прибыл в столицу Турции Анкару, где планировались переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. "Запланирован вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул… Самолет должен был вылететь в 16.00 (совпадает с мск), однако сейчас вылет отложен на 16.30", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. При этом агентство отмечает, что пока неизвестно, будет ли на борту сам Зеленский. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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россия, украина, владимир зеленский, стамбул, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
СМИ: самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул в 16.30

РБК-Украина: вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16.30

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован в четверг в 16.30 (по мск), сообщило агентство РБК-Украина.
Зеленский ранее в четверг прибыл в столицу Турции Анкару, где планировались переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
"Запланирован вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул… Самолет должен был вылететь в 16.00 (совпадает с мск), однако сейчас вылет отложен на 16.30", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
При этом агентство отмечает, что пока неизвестно, будет ли на борту сам Зеленский.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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