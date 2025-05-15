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СМИ: самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул в 16.30

СМИ: самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул в 16.30 - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: самолет Зеленского должен вылететь из Анкары в Стамбул в 16.30

Вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован в четверг в 16.30 (по мск), сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:28:00+03:00

2025-05-15T16:28:00+03:00

2025-05-15T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован в четверг в 16.30 (по мск), сообщило агентство РБК-Украина. Зеленский ранее в четверг прибыл в столицу Турции Анкару, где планировались переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. "Запланирован вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул… Самолет должен был вылететь в 16.00 (совпадает с мск), однако сейчас вылет отложен на 16.30", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. При этом агентство отмечает, что пока неизвестно, будет ли на борту сам Зеленский. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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