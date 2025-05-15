МИД: Киев пытается устроить шоу вокруг переговоров в Стамбуле
Захарова: Киев заявлениями пытается устроить шоу вокруг переговоров в Стамбуле
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киев очевидно пытается устраивать шоу вокруг переговоров, которые, как ожидается, пройдут 15 мая в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева. Киевский режим, очевидно, как это и делал много лет, пытается и в данном случае всё предшествующее время устраивать шоу вокруг переговоров. Были, и противоречащие, и противоречивые и взаимоисключающие заявление с Банковой", - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что Россия исходит из того, о чём сказал президент России Владимир Путин - долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу - это приоритет Москвы, так настроена российская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле, такие инструкции она получила.
"Что касается украинской стороны, насколько она готова, к чему она готова, как она к этому готова, покажет, я думаю, в том числе и сегодняшний день в Стамбуле", - заключила Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.