Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил Салюкова замсекретаря Совбеза, освободив от занимаемой должности
Олег Салюков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза России, освободив его от занимаемой должности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.
Салюков с 2014 года был главнокомандующим Сухопутными войсками, командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом, прошедшим 9 мая нынешнего года.
Он родился в 1955 году в Саратове. Учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил.
В 1977-1982 годах Салюков служил в Киевском военном округе, затем — в Московском военном округе. С декабря 2008 по декабрь 2010-го был командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего его назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
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