https://ria.ru/20250515/salyukov-2017205375.html

Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 15.05.2025

Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Владимир Путин назначил главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза России, освободив его от занимаемой должности,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:58:00+03:00

2025-05-15T19:58:00+03:00

2025-05-15T20:38:00+03:00

политика

россия

владимир путин

олег салюков

москва

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза России, освободив его от занимаемой должности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.Салюков с 2014 года был главнокомандующим Сухопутными войсками, командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом, прошедшим 9 мая нынешнего года.Он родился в 1955 году в Саратове. Учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил.В 1977-1982 годах Салюков служил в Киевском военном округе, затем — в Московском военном округе. С декабря 2008 по декабрь 2010-го был командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего его назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

https://ria.ru/20250515/putin-2017172945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, олег салюков, москва