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Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 15.05.2025
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19:58 15.05.2025 (обновлено: 20:38 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/salyukov-2017205375.html
Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 15.05.2025
Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза
Владимир Путин назначил главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза России, освободив его от занимаемой должности,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:58:00+03:00
2025-05-15T20:38:00+03:00
политика
россия
владимир путин
олег салюков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза России, освободив его от занимаемой должности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности&quot;, — говорится в документе.Салюков с 2014 года был главнокомандующим Сухопутными войсками, командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом, прошедшим 9 мая нынешнего года.Он родился в 1955 году в Саратове. Учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил.В 1977-1982 годах Салюков служил в Киевском военном округе, затем — в Московском военном округе. С декабря 2008 по декабрь 2010-го был командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего его назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
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политика, россия, владимир путин, олег салюков, москва
Политика, Россия, Владимир Путин, Олег Салюков, Москва
Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Путин назначил Салюкова замсекретаря Совбеза, освободив от занимаемой должности

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Салюков
Олег Салюков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Олег Салюков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза России, освободив его от занимаемой должности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Салюков с 2014 года был главнокомандующим Сухопутными войсками, командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом, прошедшим 9 мая нынешнего года.
Он родился в 1955 году в Саратове. Учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил.
В 1977-1982 годах Салюков служил в Киевском военном округе, затем — в Московском военном округе. С декабря 2008 по декабрь 2010-го был командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего его назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
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