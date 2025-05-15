Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами
Рябков: Россия готова к серьезному обмену мнениями на переговорах по Украине
© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова к серьезному обмену мнениями на переговорах в Стамбуле по Украине, но их результаты зависят не только от позиции Москвы, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зависит не от нас. Со стороны западных спонсоров нужны соответствующие импульсы. <...> И мы готовы к серьезному обмену мнениями", - сказал Рябков журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.