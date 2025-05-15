Рейтинг@Mail.ru
Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 15.05.2025 (обновлено: 12:23 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017072336.html
Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами
Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами - РИА Новости, 15.05.2025
Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами
Россия готова к серьезному обмену мнениями на переговорах в Стамбуле по Украине, но их результаты зависят не только от позиции Москвы, заявил журналистам в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:08:00+03:00
2025-05-15T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
турция
сергей рябков
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова к серьезному обмену мнениями на переговорах в Стамбуле по Украине, но их результаты зависят не только от позиции Москвы, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит не от нас. Со стороны западных спонсоров нужны соответствующие импульсы. &lt;...&gt; И мы готовы к серьезному обмену мнениями", - сказал Рябков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017073366.html
https://ria.ru/20250515/shou-2017071587.html
россия
стамбул
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, турция, сергей рябков, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Турция, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами

Рябков: Россия готова к серьезному обмену мнениями на переговорах по Украине

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова к серьезному обмену мнениями на переговорах в Стамбуле по Украине, но их результаты зависят не только от позиции Москвы, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зависит не от нас. Со стороны западных спонсоров нужны соответствующие импульсы. <...> И мы готовы к серьезному обмену мнениями", - сказал Рябков журналистам.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Российская делегация имеет четкие инструкции от Путина, заявил Рябков
Вчера, 12:11
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
МИД: Киев пытается устроить шоу вокруг переговоров в Стамбуле
Вчера, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаТурцияСергей РябковВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала