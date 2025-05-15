https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017072336.html

Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами

Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами - РИА Новости, 15.05.2025

Рябков высказался о настрое российской делегации перед переговорами

Россия готова к серьезному обмену мнениями на переговорах в Стамбуле по Украине, но их результаты зависят не только от позиции Москвы, заявил журналистам в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:08:00+03:00

2025-05-15T12:08:00+03:00

2025-05-15T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

турция

сергей рябков

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова к серьезному обмену мнениями на переговорах в Стамбуле по Украине, но их результаты зависят не только от позиции Москвы, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит не от нас. Со стороны западных спонсоров нужны соответствующие импульсы. <...> И мы готовы к серьезному обмену мнениями", - сказал Рябков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017073366.html

https://ria.ru/20250515/shou-2017071587.html

россия

стамбул

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, турция, сергей рябков, владимир путин, дмитрий песков