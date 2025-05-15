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Рубио выразил надежду на скорый прогресс в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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10:11 15.05.2025 (обновлено: 21:05 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rubio-2017042719.html
Рубио выразил надежду на скорый прогресс в мирном процессе по Украине
Рубио выразил надежду на скорый прогресс в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Рубио выразил надежду на скорый прогресс в мирном процессе по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:11:00+03:00
2025-05-15T21:05:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
марко рубио
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый прогресс, "несмотря на сложности". "Это (урегулирование украинского конфликта - ред.) сложно, но мы надеемся, что скоро в этом будет достигнут прогресс", - сказал Рубио на пресс-конференции в Анталье. Кроме того, Рубио повторил, что в урегулировании конфликта на Украине нет военного решения, он должен завершиться дипломатическим путем. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/stambul-2017034324.html
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в мире, россия, украина, турция, марко рубио, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Турция, Марко Рубио, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Рубио выразил надежду на скорый прогресс в мирном процессе по Украине

Рубио: США надеются на скорый прогресс в урегулировании конфликта на Украине

© Getty Images / Anadolu/Rasit AydoganГосударственный секретарь США Марко Рубио во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, Турция. 15 мая 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Rasit Aydogan
Государственный секретарь США Марко Рубио во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, Турция. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый прогресс, "несмотря на сложности".
"Это (урегулирование украинского конфликта - ред.) сложно, но мы надеемся, что скоро в этом будет достигнут прогресс", - сказал Рубио на пресс-конференции в Анталье.
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Кроме того, Рубио повторил, что в урегулировании конфликта на Украине нет военного решения, он должен завершиться дипломатическим путем.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Генсек НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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В миреРоссияУкраинаТурцияМарко РубиоВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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