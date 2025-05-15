Россия не готова обсуждать 30-дневное перемирие, заявил Мирошник
Мирошник: РФ не готова обсуждать 30-дневное перемирие без единой стратегии
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине, заявил в четверг посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что киевская делегация едет в Стамбул обсуждать исключительно 30-дневное перемирие. Но такой подход противоречит позиции Москвы, о чем неоднократно заявлялось", - сказал Мирошник в ходе лекции в Бишкеке.
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По его словам, Россия настаивает, что обсуждать режим прекращения огня можно только после выработки единой стратегии урегулирования конфликта, в противном случае Киев использует перемирие как шанс на перевооружение и перегруппировку своих сил.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.