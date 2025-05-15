Рейтинг@Mail.ru
Россия не готова обсуждать 30-дневное перемирие, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rossija-2017147790.html
Россия не готова обсуждать 30-дневное перемирие, заявил Мирошник
Россия не готова обсуждать 30-дневное перемирие, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.05.2025
Россия не готова обсуждать 30-дневное перемирие, заявил Мирошник
Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине, заявил в четверг посол МИД РФ по... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:25:00+03:00
2025-05-15T16:25:00+03:00
россия
украина
стамбул
родион мирошник
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg
БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине, заявил в четверг посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что киевская делегация едет в Стамбул обсуждать исключительно 30-дневное перемирие. Но такой подход противоречит позиции Москвы, о чем неоднократно заявлялось", - сказал Мирошник в ходе лекции в Бишкеке. По его словам, Россия настаивает, что обсуждать режим прекращения огня можно только после выработки единой стратегии урегулирования конфликта, в противном случае Киев использует перемирие как шанс на перевооружение и перегруппировку своих сил. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
https://ria.ru/20250515/pushilin-2017078479.html
https://ria.ru/20250510/peskov-2016249722.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_3ebece0757e53509cdd15552310bb508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, родион мирошник, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Родион Мирошник, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Россия не готова обсуждать 30-дневное перемирие, заявил Мирошник

Мирошник: РФ не готова обсуждать 30-дневное перемирие без единой стратегии

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине, заявил в четверг посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что киевская делегация едет в Стамбул обсуждать исключительно 30-дневное перемирие. Но такой подход противоречит позиции Москвы, о чем неоднократно заявлялось", - сказал Мирошник в ходе лекции в Бишкеке.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Пушилин отверг идею о 30-дневном перемирии
Вчера, 12:31
По его словам, Россия настаивает, что обсуждать режим прекращения огня можно только после выработки единой стратегии урегулирования конфликта, в противном случае Киев использует перемирие как шанс на перевооружение и перегруппировку своих сил.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Кремле пообещали обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине
10 мая, 19:51
 
РоссияУкраинаСтамбулРодион МирошникДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала