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Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев
Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев - РИА Новости, 15.05.2025
Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев
Россия готова продолжать диалог с Киевом на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учётом новых реалий "на земле", заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:32:00+03:00
2025-05-15T10:32:00+03:00
2025-05-15T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с Киевом на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учётом новых реалий "на земле", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале."Россия готова продолжать прямые контакты с Киевом на основе согласий, выработанных на Стамбуле-1, с учетом достигнутого тогда, но и, вне всякого сомнения, новых реалий, сложившихся "на земле" в последующие три года", - написал Косачев.Сенатор напомнил, что условия России по решению украинского кризиса "давно известны", а в мандате ее переговорщиков по итогам вчерашнего совещания у президента РФ Владимира Путина "ни у кого не должно быть сомнений"."Если украинская сторона подойдет к переговорам так же, как российская - без пропагандистской шумихи и с нацеленностью на результат - шанс на продвижение вперед имеется. Если нет - то нет, без шансов для украинской стороны", - констатировал Косачев.Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
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Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев
Косачев: Россия готова продолжать диалог с Киевом с учетом новых реалий