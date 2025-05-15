https://ria.ru/20250515/rossija-2017049119.html

Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев

Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев - РИА Новости, 15.05.2025

Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев

Россия готова продолжать диалог с Киевом на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учётом новых реалий "на земле", заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:32:00+03:00

2025-05-15T10:32:00+03:00

2025-05-15T10:54:00+03:00

россия

украина

владимир путин

киев

константин косачев

владимир мединский

совет федерации рф

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529580_0:43:2987:1723_1920x0_80_0_0_11b5b5eb6003f323f000ac5f43879044.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с Киевом на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учётом новых реалий "на земле", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале."Россия готова продолжать прямые контакты с Киевом на основе согласий, выработанных на Стамбуле-1, с учетом достигнутого тогда, но и, вне всякого сомнения, новых реалий, сложившихся "на земле" в последующие три года", - написал Косачев.Сенатор напомнил, что условия России по решению украинского кризиса "давно известны", а в мандате ее переговорщиков по итогам вчерашнего совещания у президента РФ Владимира Путина "ни у кого не должно быть сомнений"."Если украинская сторона подойдет к переговорам так же, как российская - без пропагандистской шумихи и с нацеленностью на результат - шанс на продвижение вперед имеется. Если нет - то нет, без шансов для украинской стороны", - констатировал Косачев.Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

https://ria.ru/20250515/putin-2017024481.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, киев, константин косачев, владимир мединский, совет федерации рф