Рейтинг@Mail.ru
Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 15.05.2025 (обновлено: 10:54 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rossija-2017049119.html
Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев
Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев - РИА Новости, 15.05.2025
Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев
Россия готова продолжать диалог с Киевом на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учётом новых реалий "на земле", заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:32:00+03:00
2025-05-15T10:54:00+03:00
россия
украина
владимир путин
киев
константин косачев
владимир мединский
совет федерации рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529580_0:43:2987:1723_1920x0_80_0_0_11b5b5eb6003f323f000ac5f43879044.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с Киевом на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учётом новых реалий "на земле", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале."Россия готова продолжать прямые контакты с Киевом на основе согласий, выработанных на Стамбуле-1, с учетом достигнутого тогда, но и, вне всякого сомнения, новых реалий, сложившихся "на земле" в последующие три года", - написал Косачев.Сенатор напомнил, что условия России по решению украинского кризиса "давно известны", а в мандате ее переговорщиков по итогам вчерашнего совещания у президента РФ Владимира Путина "ни у кого не должно быть сомнений"."Если украинская сторона подойдет к переговорам так же, как российская - без пропагандистской шумихи и с нацеленностью на результат - шанс на продвижение вперед имеется. Если нет - то нет, без шансов для украинской стороны", - констатировал Косачев.Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
https://ria.ru/20250515/putin-2017024481.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529580_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b09d07b4fd52ed1664fa673b3fc30d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, киев, константин косачев, владимир мединский, совет федерации рф
Россия, Украина, Владимир Путин, Киев, Константин Косачев, Владимир Мединский, Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине
Россия готова продолжать диалог с Киевом, заявил Косачев

Косачев: Россия готова продолжать диалог с Киевом с учетом новых реалий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с Киевом на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учётом новых реалий "на земле", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"Россия готова продолжать прямые контакты с Киевом на основе согласий, выработанных на Стамбуле-1, с учетом достигнутого тогда, но и, вне всякого сомнения, новых реалий, сложившихся "на земле" в последующие три года", - написал Косачев.
Сенатор напомнил, что условия России по решению украинского кризиса "давно известны", а в мандате ее переговорщиков по итогам вчерашнего совещания у президента РФ Владимира Путина "ни у кого не должно быть сомнений".
"Если украинская сторона подойдет к переговорам так же, как российская - без пропагандистской шумихи и с нацеленностью на результат - шанс на продвижение вперед имеется. Если нет - то нет, без шансов для украинской стороны", - констатировал Косачев.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах
Вчера, 07:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинКиевКонстантин КосачевВладимир МединскийСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала