https://ria.ru/20250515/putin-2017103025.html

Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения, заявил Песков

Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения, заявил Песков - РИА Новости, 15.05.2025

Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения, заявил Песков

Командующие группировками в зоне специальной военной операции доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле с Украиной о... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:17:00+03:00

2025-05-15T14:17:00+03:00

2025-05-15T14:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Командующие группировками в зоне специальной военной операции доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле с Украиной о состоянии дел на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все командующие группировками доложили о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире