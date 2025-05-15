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Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения, заявил Песков - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/putin-2017103025.html
Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения, заявил Песков
Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения, заявил Песков - РИА Новости, 15.05.2025
Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения, заявил Песков
Командующие группировками в зоне специальной военной операции доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле с Украиной о... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:17:00+03:00
2025-05-15T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Командующие группировками в зоне специальной военной операции доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле с Украиной о состоянии дел на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все командующие группировками доложили о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peskov--2017068920.html
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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения, заявил Песков

Песков: командующие группировками войск доложили Путину о ситуации в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Командующие группировками в зоне специальной военной операции доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле с Украиной о состоянии дел на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все командующие группировками доложили о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции
Вчера, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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