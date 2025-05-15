https://ria.ru/20250515/putin-2017030264.html

Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции

Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции

Президент Владимир Путин накануне вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Украиной, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Украиной, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной", — сказал он.На совещании присутствовалиНа прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Трамп, ранее рассматривающий возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017039253.html

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Путин провел совещание по подготовке переговоров с Киевом Кремль опубликовал кадры вчерашнего совещания, которое провел Путин 2025-05-15T09:00 true PT0M07S

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россия, турция, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025