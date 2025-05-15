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Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
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09:00 15.05.2025 (обновлено: 11:14 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/putin-2017030264.html
Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции
Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции
Президент Владимир Путин накануне вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Украиной, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:00:00+03:00
2025-05-15T11:14:00+03:00
россия
турция
стамбул
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Украиной, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной", — сказал он.На совещании присутствовалиНа прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Трамп, ранее рассматривающий возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017039253.html
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Путин провел совещание по подготовке переговоров с Киевом
Кремль опубликовал кадры вчерашнего совещания, которое провел Путин
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россия, турция, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Турция, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции

Песков: Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Украиной, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной", — сказал он.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры между Россией и Украиной в Турции пройдут во второй половине дня
Вчера, 09:59
На совещании присутствовали
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Сегодня ночью Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Трамп, ранее рассматривающий возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
РоссияТурцияСтамбулВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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