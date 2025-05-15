"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах
AG: предложение Путина о переговорах в Стамбуле рушит планы Европы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле нарушает планы Европы по ведению затяжного конфликта на Украине, пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi со ссылкой на экспертов.
По словам эксперта Барыша Адыбейли, Европа находится в поиске новой угрозы, поэтому следующее противостояние Европа может устроить и с Россией.
"Эта война — борьба за власть между Россией и Западом, и мы не можем думать об этой войне в отрыве от плана США и Британии по окружению и ослаблению России", — пояснил журналист Дениз Берктай.
По его словам, если бы США и Британия захотели, эта война могла бы закончиться гораздо раньше, с компромиссом, но этому помешали экс-президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.