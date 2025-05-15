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"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах - РИА Новости, 15.05.2025
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07:38 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/putin-2017024481.html
"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах
"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах - РИА Новости, 15.05.2025
"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах
Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле нарушает планы Европы по ведению затяжного конфликта на Украине, пишет РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:38:00+03:00
2025-05-15T07:38:00+03:00
россия
европа
украина
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле нарушает планы Европы по ведению затяжного конфликта на Украине, пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi со ссылкой на экспертов."Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить ее в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня", — говорится в материале.По словам эксперта Барыша Адыбейли, Европа находится в поиске новой угрозы, поэтому следующее противостояние Европа может устроить и с Россией."Эта война — борьба за власть между Россией и Западом, и мы не можем думать об этой войне в отрыве от плана США и Британии по окружению и ослаблению России", — пояснил журналист Дениз Берктай.По его словам, если бы США и Британия захотели, эта война могла бы закончиться гораздо раньше, с компромиссом, но этому помешали экс-президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
https://ria.ru/20250515/ishinger-2017020881.html
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россия, европа, украина, владимир путин, джо байден, борис джонсон
Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Борис Джонсон
"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах

AG: предложение Путина о переговорах в Стамбуле рушит планы Европы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле нарушает планы Европы по ведению затяжного конфликта на Украине, пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi со ссылкой на экспертов.
"Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить ее в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня", — говорится в материале.
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По словам эксперта Барыша Адыбейли, Европа находится в поиске новой угрозы, поэтому следующее противостояние Европа может устроить и с Россией.
"Эта война — борьба за власть между Россией и Западом, и мы не можем думать об этой войне в отрыве от плана США и Британии по окружению и ослаблению России", — пояснил журналист Дениз Берктай.
По его словам, если бы США и Британия захотели, эта война могла бы закончиться гораздо раньше, с компромиссом, но этому помешали экс-президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
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РоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинДжо БайденБорис Джонсон
 
 
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