https://ria.ru/20250515/putin-2017024481.html

"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах

"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах - РИА Новости, 15.05.2025

"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах

Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле нарушает планы Европы по ведению затяжного конфликта на Украине, пишет РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:38:00+03:00

2025-05-15T07:38:00+03:00

2025-05-15T07:38:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле нарушает планы Европы по ведению затяжного конфликта на Украине, пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi со ссылкой на экспертов."Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить ее в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня", — говорится в материале.По словам эксперта Барыша Адыбейли, Европа находится в поиске новой угрозы, поэтому следующее противостояние Европа может устроить и с Россией."Эта война — борьба за власть между Россией и Западом, и мы не можем думать об этой войне в отрыве от плана США и Британии по окружению и ослаблению России", — пояснил журналист Дениз Берктай.По его словам, если бы США и Британия захотели, эта война могла бы закончиться гораздо раньше, с компромиссом, но этому помешали экс-президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

https://ria.ru/20250515/ishinger-2017020881.html

https://ria.ru/20250515/stambul-2017018041.html

https://ria.ru/20250514/putin--2016998042.html

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россия, европа, украина, владимир путин, джо байден, борис джонсон