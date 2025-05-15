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В Стамбуле в преддверии переговоров работает полицейский спецназ - РИА Новости, 15.05.2025
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10:20 15.05.2025 (обновлено: 10:35 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/politseyskie--2017045804.html
В Стамбуле в преддверии переговоров работает полицейский спецназ
В Стамбуле в преддверии переговоров работает полицейский спецназ - РИА Новости, 15.05.2025
В Стамбуле в преддверии переговоров работает полицейский спецназ
Полицейский спецназ привлечен для обеспечения безопасности российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые ожидаются в президентском офисе, передаёт... РИА Новости, 15.05.2025
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стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
владимир путин
россия
украина
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Полицейский спецназ привлечен для обеспечения безопасности российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые ожидаются в президентском офисе, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Переговоры должны пройти в четверг 15 мая в офисе президента Турции в Стамбуле, на берегу пролива Босфор. Рядом с ним, у входа, дежурит полицейский спецназ в полном обмундировании и с оружием.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Полицейский спецназ на территории президентского офиса, где запланирована встреча делегаций
Для обеспечения безопасности переговоров России и Украины в Стамбуле задействован полицейский спецназ, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-15T10:20
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Полицейские сдерживают трафик на ряде улиц в центре Стамбула на фоне ожидаемых переговоров
Полицейские сдерживают трафик на ряде улиц в центре Стамбула на фоне ожидаемых переговоров между Россией и Украиной, передает корреспондент РИА Новости. Масштабных перекрытий улиц в городе пока не наблюдается.
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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, владимир путин, россия, украина, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
В Стамбуле в преддверии переговоров работает полицейский спецназ

Для обеспечения безопасности переговоров в Стамбуле задействован спецназ

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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Полицейский спецназ привлечен для обеспечения безопасности российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые ожидаются в президентском офисе, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Переговоры должны пройти в четверг 15 мая в офисе президента Турции в Стамбуле, на берегу пролива Босфор. Рядом с ним, у входа, дежурит полицейский спецназ в полном обмундировании и с оружием.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
СтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДмитрий ПесковРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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