Представителей Украины на месте переговоров в Стамбуле нет, сообщил Песков
Песков: делегации Украины на месте переговоров нет, о дедлайнах говорить рано
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пока представителей Украины на месте переговоров в Стамбуле нет, но о дедлайнах говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Пока украинцев нет, и не известно, они появятся или не появятся... Давайте не будем забегать вперед, я вам констатирую то, что происходит сейчас", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли какой-либо дедлайн по ожиданию украинской делегации на месте переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
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