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Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025
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14:06 15.05.2025 (обновлено: 14:38 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peskov-2017100141.html
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул
Планов визита президента РФ Владимира Путина в Стамбул в ближайшие дни нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:06:00+03:00
2025-05-15T14:38:00+03:00
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дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Планов визита президента РФ Владимира Путина в Стамбул в ближайшие дни нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, таких планов в настоящий момент нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин в ближайшее время приехать в Турцию.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил ранее Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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стамбул, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, реджеп тайип эрдоган
Стамбул, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул

Песков: Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Планов визита президента РФ Владимира Путина в Стамбул в ближайшие дни нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов в настоящий момент нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин в ближайшее время приехать в Турцию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве
Вчера, 14:35
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил ранее Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
СтамбулРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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