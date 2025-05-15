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Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул

Планов визита президента РФ Владимира Путина в Стамбул в ближайшие дни нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:06:00+03:00

2025-05-15T14:06:00+03:00

2025-05-15T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Планов визита президента РФ Владимира Путина в Стамбул в ближайшие дни нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, таких планов в настоящий момент нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин в ближайшее время приехать в Турцию.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил ранее Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html

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стамбул, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, реджеп тайип эрдоган