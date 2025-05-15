https://ria.ru/20250515/peskov-2017100141.html
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул
Планов визита президента РФ Владимира Путина в Стамбул в ближайшие дни нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:06:00+03:00
2025-05-15T14:06:00+03:00
2025-05-15T14:38:00+03:00
стамбул
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Планов визита президента РФ Владимира Путина в Стамбул в ближайшие дни нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, таких планов в настоящий момент нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин в ближайшее время приехать в Турцию.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил ранее Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, реджеп тайип эрдоган
Стамбул, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Стамбул
Песков: Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни