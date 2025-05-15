Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков утром 16 мая - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 15.05.2025 (обновлено: 23:33 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017237074.html
Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков утром 16 мая
Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков утром 16 мая - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков утром 16 мая
Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил журналистам помощник президента Российской... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:27:00+03:00
2025-05-15T23:33:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
стамбул
турция
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017176857_0:214:3044:1926_1920x0_80_0_0_c06b56c33fc87f6641b621782934bbe1.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил журналистам помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский."Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", - сказал он.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017176857_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6063f6a17b7212854832ef5ed210cafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, стамбул, турция, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Стамбул, Турция, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков утром 16 мая

Мединский: РФ будет с 10:00 ждать украинцев, которые должны прибыть на встречу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил журналистам помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
«
"Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
Вчера, 14:35
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаСтамбулТурцияВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала