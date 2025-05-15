https://ria.ru/20250515/peregovory-2017223488.html

Приезда украинской делегации на переговоры в Стамбул в четверг не ожидается

Приезда украинской делегации на переговоры в Стамбул в четверг не ожидается - РИА Новости, 15.05.2025

Приезда украинской делегации на переговоры в Стамбул в четверг не ожидается

Приезда украинской делегации в четверг на переговоры с Россией в Стамбул не ожидается, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Приезда украинской делегации в четверг на переговоры с Россией в Стамбул не ожидается, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Нет", - сообщил источник, отвечая на вопрос, ждать ли в четверг приезда украинской делегации.Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры ожидаются после 16.00 мск. Позже он добавил, что не исключается вероятность переноса переговоров на другой день, однако точной информации нет.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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