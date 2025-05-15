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Приезда украинской делегации на переговоры в Стамбул в четверг не ожидается - РИА Новости, 15.05.2025
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21:43 15.05.2025 (обновлено: 21:53 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017223488.html
Приезда украинской делегации на переговоры в Стамбул в четверг не ожидается
Приезда украинской делегации на переговоры в Стамбул в четверг не ожидается - РИА Новости, 15.05.2025
Приезда украинской делегации на переговоры в Стамбул в четверг не ожидается
Приезда украинской делегации в четверг на переговоры с Россией в Стамбул не ожидается, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:43:00+03:00
2025-05-15T21:53:00+03:00
стамбул
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
турция
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Приезда украинской делегации в четверг на переговоры с Россией в Стамбул не ожидается, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Нет", - сообщил источник, отвечая на вопрос, ждать ли в четверг приезда украинской делегации.Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры ожидаются после 16.00 мск. Позже он добавил, что не исключается вероятность переноса переговоров на другой день, однако точной информации нет.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html
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стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, турция, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков
Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Турция, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Приезда украинской делегации на переговоры в Стамбул в четверг не ожидается

© РИА НовостиЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Приезда украинской делегации в четверг на переговоры с Россией в Стамбул не ожидается, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Нет", - сообщил источник, отвечая на вопрос, ждать ли в четверг приезда украинской делегации.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
Вчера, 10:54
Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры ожидаются после 16.00 мск. Позже он добавил, что не исключается вероятность переноса переговоров на другой день, однако точной информации нет.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса
Вчера, 19:52
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
СтамбулРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаТурцияВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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