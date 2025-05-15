Anadolu: делегации России, Украины и США встретятся в пятницу в Стамбуле
Anadolu: делегации России, Украины, США и Фидан встретятся в пятницу в Стамбуле
© Getty Images / Burak KaraЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
© Getty Images / Burak Kara
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Встреча в Стамбуле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса запланирована на пятницу, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции.
"В пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан встретится в Стамбуле с делегацией США во главе с (госсекретарем) Марко Рубио, делегацией РФ во главе с (помощником президента РФ) Владимиром Мединским и делегацией Украины во главе с (министром обороны Украины) Рустемом Умеровым", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
Вчера, 21:11