https://ria.ru/20250515/peregovory-2017151630.html

Речи об отмене переговоров в Стамбуле нет, заявили в генконсульстве

Речи об отмене переговоров в Стамбуле нет, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 15.05.2025

Речи об отмене переговоров в Стамбуле нет, заявили в генконсульстве

Речи об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент не идет, сообщил пресс-секретарь генерального консульства в Стамбуле Андриан Андрианов. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:36:00+03:00

2025-05-15T16:36:00+03:00

2025-05-15T16:56:00+03:00

стамбул

россия

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017149530_0:0:2947:1658_1920x0_80_0_0_3dfdf0995c97192c3376aa4b6824ccb6.jpg

СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Речи об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент не идет, сообщил пресс-секретарь генерального консульства в Стамбуле Андриан Андрианов."Переговоры не отменены", — сказал он журналистам, ожидающим начала переговоров. По его словам, ожидается заявление главы российской делегации Владимира Мединского.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что пока не говорят о задержке переговоров. Собеседник агентства отметил, что в Стамбуле находятся российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас представители Украины.Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025