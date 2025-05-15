Речи об отмене переговоров в Стамбуле нет, заявили в генконсульстве
Генконсульство РФ: речи об отмене переговоров в Стамбуле на данный момент нет
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Речи об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент не идет, сообщил пресс-секретарь генерального консульства в Стамбуле Андриан Андрианов.
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"Переговоры не отменены", — сказал он журналистам, ожидающим начала переговоров. По его словам, ожидается заявление главы российской делегации Владимира Мединского.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что пока не говорят о задержке переговоров. Собеседник агентства отметил, что в Стамбуле находятся российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас представители Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
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