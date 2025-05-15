https://ria.ru/20250515/peregovory-2017142637.html

Источник: переговоры России и Украины пока не начались

Источник: переговоры России и Украины пока не начались - РИА Новости, 15.05.2025

Источник: переговоры России и Украины пока не начались

Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле пока не стартовали, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:04:00+03:00

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2025-05-15T16:11:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле пока не стартовали, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Переговоры пока не начались", - сообщил источник.Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас находится делегация Украины.Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где планировались переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017137650.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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