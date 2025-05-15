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МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров России и Украины

МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров России и Украины

Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:57:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Задержки переговоров нет, так как речь не шла о встрече с определенным временем начала", - заявил источник. Источник ранее сообщил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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