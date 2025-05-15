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МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017085531.html
МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров России и Украины
МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров России и Украины
Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:57:00+03:00
2025-05-15T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
стамбул
украина
россия
андрей сибига
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Задержки переговоров нет, так как речь не шла о встрече с определенным временем начала", - заявил источник. Источник ранее сообщил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, стамбул, украина, россия, андрей сибига, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Стамбул, Украина, Россия, Андрей Сибига, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров России и Украины

МИД Турции заявил, что речи о задержке переговоров России и Украины не идет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Задержки переговоров нет, так как речь не шла о встрече с определенным временем начала", - заявил источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Источник ранее сообщил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийСтамбулУкраинаРоссияАндрей СибигаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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