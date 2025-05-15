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Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня - РИА Новости, 15.05.2025
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11:47 15.05.2025 (обновлено: 20:02 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017068585.html
Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня - РИА Новости, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:47:00+03:00
2025-05-15T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
россия
в мире
мария захарова
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По инициативе турецкой стороны переговоры перенесены на вторую половину дня", — сказала Захарова на брифинге.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году: в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/peskov--2017068920.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия, в мире, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Россия, В мире, Мария Захарова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина
Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

МИД России: переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По инициативе турецкой стороны переговоры перенесены на вторую половину дня", — сказала Захарова на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году: в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции
Вчера, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулРоссияВ миреМария ЗахароваВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраина
 
 
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