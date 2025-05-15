https://ria.ru/20250515/peregovory-2017068585.html

Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня - РИА Новости, 15.05.2025

Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:47:00+03:00

2025-05-15T11:47:00+03:00

2025-05-15T20:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

россия

в мире

мария захарова

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017043778_0:5:3481:1963_1920x0_80_0_0_4c9f77fc7bf6a054649c82918215dcd2.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По инициативе турецкой стороны переговоры перенесены на вторую половину дня", — сказала Захарова на брифинге.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году: в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

https://ria.ru/20250515/peskov--2017068920.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия, в мире, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков, украина