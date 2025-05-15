https://ria.ru/20250515/peregovory-2017053479.html

Захарова рассказала о целях России в переговорах в Турции

Захарова рассказала о целях России в переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

Захарова рассказала о целях России в переговорах в Турции

Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:49:00+03:00

2025-05-15T10:49:00+03:00

2025-05-15T11:10:00+03:00

россия

турция

стамбул

специальная военная операция на украине

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мария захарова

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на установление долгосрочного прочного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу", - сказала она в ходе брифинга.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017055807.html

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стамбул

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россия, турция, стамбул, владимир путин, мария захарова, дмитрий песков, украина