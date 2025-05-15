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Захарова рассказала о целях России в переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 15.05.2025 (обновлено: 11:10 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017053479.html
Захарова рассказала о целях России в переговорах в Турции
Захарова рассказала о целях России в переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова рассказала о целях России в переговорах в Турции
Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:49:00+03:00
2025-05-15T11:10:00+03:00
россия
турция
стамбул
специальная военная операция на украине
владимир путин
мария захарова
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на установление долгосрочного прочного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу", - сказала она в ходе брифинга.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html
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россия, турция, стамбул, владимир путин, мария захарова, дмитрий песков, украина
Россия, Турция, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Украина
Захарова рассказала о целях России в переговорах в Турции

Захарова: цель переговоров заключается в устранении первопричин конфликта

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на установление долгосрочного прочного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу", - сказала она в ходе брифинга.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
Вчера, 10:54
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Киев и Лондон хотят сорвать переговоры в Стамбуле, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТурцияСтамбулВладимир ПутинМария ЗахароваДмитрий ПесковУкраина
 
 
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