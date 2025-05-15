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МИД Турции высказался о возможной встрече с российской делегацией

МИД Турции высказался о возможной встрече с российской делегацией - РИА Новости, 15.05.2025

МИД Турции высказался о возможной встрече с российской делегацией

Решения о возможной встрече представителей МИД Турции с российской делегацией, прибывшей в Стамбул на переговоры, пока нет, заявил представитель турецкого... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:35:00+03:00

2025-05-15T09:35:00+03:00

2025-05-15T09:50:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Решения о возможной встрече представителей МИД Турции с российской делегацией, прибывшей в Стамбул на переговоры, пока нет, заявил представитель турецкого министерства Онджю Кечели."Какого-то окончательного решения по возможной встрече (с российской делегацией - ред.) нет", - сообщил журналистам Кечели.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/rubio-2017037472.html

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Российские и иностранные журналисты около президентского офиса в Стамбуле Российские и иностранные журналисты окружили территорию у президентского офиса в Стамбуле, где должны пройти переговоры представителей Москвы и Киева 2025-05-15T09:35 true PT0M06S

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