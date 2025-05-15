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МИД Турции высказался о возможной встрече с российской делегацией - РИА Новости, 15.05.2025
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09:35 15.05.2025 (обновлено: 09:50 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017036680.html
МИД Турции высказался о возможной встрече с российской делегацией
МИД Турции высказался о возможной встрече с российской делегацией - РИА Новости, 15.05.2025
МИД Турции высказался о возможной встрече с российской делегацией
Решения о возможной встрече представителей МИД Турции с российской делегацией, прибывшей в Стамбул на переговоры, пока нет, заявил представитель турецкого... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:35:00+03:00
2025-05-15T09:50:00+03:00
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стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Решения о возможной встрече представителей МИД Турции с российской делегацией, прибывшей в Стамбул на переговоры, пока нет, заявил представитель турецкого министерства Онджю Кечели."Какого-то окончательного решения по возможной встрече (с российской делегацией - ред.) нет", - сообщил журналистам Кечели.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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турция, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
МИД Турции высказался о возможной встрече с российской делегацией

МИД Турции: решения о возможной встрече с российской делегацией в Стамбуле нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Решения о возможной встрече представителей МИД Турции с российской делегацией, прибывшей в Стамбул на переговоры, пока нет, заявил представитель турецкого министерства Онджю Кечели.
"Какого-то окончательного решения по возможной встрече (с российской делегацией - ред.) нет", - сообщил журналистам Кечели.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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