https://ria.ru/20250515/peregovory-2017008121.html
Эксперт спрогнозировала несколько этапов переговоров по Украине
Эксперт спрогнозировала несколько этапов переговоров по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Эксперт спрогнозировала несколько этапов переговоров по Украине
Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по всей видимости, будет проходить в несколько этапов, так как сами переговоры будут непростые, заявила... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:28:00+03:00
2025-05-15T00:28:00+03:00
2025-05-15T00:28:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по всей видимости, будет проходить в несколько этапов, так как сами переговоры будут непростые, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. "Процесс мирного урегулирования по Украине будет проходить сложно, но он неизбежен и проходить он будет, по всей видимости, в несколько этапов. Стамбул - реальная площадка для начала такого переговорного процесса", - сказала Ковитиди. По ее словам, первый этап переговоров может включать в себя двусторонне рассмотрение уполномоченными делегациями первоочередных вопросов, подготовленных сторонами. "Для правомочности последующих этапов переговоров необходима отмена указа президента Украины Владимира Зеленского от марта 2022 года, запрещающего осуществление переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказала эксперт. При этом, по ее словам, российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 года и в мае 2025 года кардинально разнятся. "Существенно изменилось мировое восприятие происходящего, в частности, изменение отношения к конфликту главного спонсора Украины – США. Очевидно, что переговоры ради переговоров России не нужны. Народам России, Украины и всей Европы нужен долгосрочный, надежный мир", - подчеркнула Ковитиди.
https://ria.ru/20250514/mosbirzha-2017005767.html
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украина, россия, стамбул, ольга ковитиди, владимир путин, владимир мединский, совет федерации рф
Украина, Россия, Стамбул, Ольга Ковитиди, Владимир Путин, Владимир Мединский, Совет Федерации РФ
Эксперт спрогнозировала несколько этапов переговоров по Украине
Сенатор Ковитиди: урегулирование по Украине будет проходить в несколько этапов