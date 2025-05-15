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Переговоры Эрдогана и Зеленского пройдут в четверг
Переговоры Эрдогана и Зеленского пройдут в четверг - РИА Новости, 15.05.2025
Переговоры Эрдогана и Зеленского пройдут в четверг
Планируемые на четверг переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского планируются около 13.00-14.00 мск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:04:00+03:00
2025-05-15T11:04:00+03:00
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Планируемые на четверг переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского планируются около 13.00-14.00 мск, сообщили РИА Новости в администрация президента Турции."Приблизительно в 13.00-14.00 (совпадает с мск). Будут как двусторонние переговоры, так и в расширенном составе", - уточнили в администрации.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Переговоры Эрдогана и Зеленского пройдут в четверг
Переговоры Эрдогана и Зеленского в Стамбуле пройдут в четверг