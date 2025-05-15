https://ria.ru/20250515/mo-2017073773.html

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток"

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток" - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток"

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:14:00+03:00

2025-05-15T12:14:00+03:00

2025-05-15T12:16:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, противник потерял в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20250515/shou-2017071587.html

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

запорожская область

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россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия