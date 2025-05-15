https://ria.ru/20250515/mo-2017073773.html
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток"
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток" - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток"
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:14:00+03:00
2025-05-15T12:14:00+03:00
2025-05-15T12:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, противник потерял в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении
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россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток"
МО: ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток"