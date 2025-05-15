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Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН - РИА Новости, 15.05.2025
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17:35 15.05.2025 (обновлено: 17:51 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/mishustin-2017172173.html
Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН
Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН - РИА Новости, 15.05.2025
Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН
Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, премьер-министр Михаил Мишустин вошел в него, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:35:00+03:00
2025-05-15T17:51:00+03:00
российская академия наук
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, премьер-министр Михаил Мишустин вошел в него, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав попечительного совета Российской академии наук", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.
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российская академия наук, россия, михаил мишустин, владимир путин
Российская академия наук, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН

Премьер-министр Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, премьер-министр Михаил Мишустин вошел в него, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав попечительного совета Российской академии наук", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.
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В РАН заявили о необходимости обновить русскоязычный "Атлас мира"
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Российская академия наукРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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