https://ria.ru/20250515/mishustin-2017172173.html

Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН

Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН - РИА Новости, 15.05.2025

Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН

Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, премьер-министр Михаил Мишустин вошел в него, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:35:00+03:00

2025-05-15T17:35:00+03:00

2025-05-15T17:51:00+03:00

российская академия наук

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, премьер-министр Михаил Мишустин вошел в него, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав попечительного совета Российской академии наук", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.

https://ria.ru/20250502/ran-2014645663.html

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российская академия наук, россия, михаил мишустин, владимир путин