https://ria.ru/20250515/mishustin-2017172173.html
Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН
Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН - РИА Новости, 15.05.2025
Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН
Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, премьер-министр Михаил Мишустин вошел в него, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:35:00+03:00
2025-05-15T17:35:00+03:00
2025-05-15T17:51:00+03:00
российская академия наук
россия
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882419_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_b7fb22fb6bc04d1c7818fa0b3d0c922c.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, премьер-министр Михаил Мишустин вошел в него, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав попечительного совета Российской академии наук", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.
https://ria.ru/20250502/ran-2014645663.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882419_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_2167b7c1560b9be34e435c466261e9cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, россия, михаил мишустин, владимир путин
Российская академия наук, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН
Премьер-министр Мишустин вошел в состав попечительского совета РАН