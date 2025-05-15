https://ria.ru/20250515/mid-2017080870.html

МИД: Россия настроена взаимоуважительно решать вопросы с Азербайджаном

МИД: Россия настроена взаимоуважительно решать вопросы с Азербайджаном - РИА Новости, 15.05.2025

МИД: Россия настроена взаимоуважительно решать вопросы с Азербайджаном

Москва выстраивает отношения с Баку, основываясь на декларации "О союзническом взаимодействии", и настроена на раскрытие всего потенциала этого документа и на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:41:00+03:00

2025-05-15T12:41:00+03:00

2025-05-15T12:41:00+03:00

мария захарова

ильхам алиев

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баку

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Москва выстраивает отношения с Баку, основываясь на декларации "О союзническом взаимодействии", и настроена на раскрытие всего потенциала этого документа и на решение всех возникающих вопросов на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Отношения с Баку выстраиваем мы на базе подписанной на высшем уровне в феврале 2022 года декларации "О союзническом взаимодействии". Наша сторона настроена на последовательное раскрытие всего потенциала этого ключевого для двусторонних отношений документа, на решение всех возникающих вопросов на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе", - сказала Захарова на брифинге на вопрос по поводу отсутствия президента Азербайджана Ильхама Алиева на параде по случаю 80-летия Победы.

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россия

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мария захарова, ильхам алиев, россия, москва, баку, в мире