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МИД: Россия настроена взаимоуважительно решать вопросы с Азербайджаном
МИД: Россия настроена взаимоуважительно решать вопросы с Азербайджаном - РИА Новости, 15.05.2025
МИД: Россия настроена взаимоуважительно решать вопросы с Азербайджаном
Москва выстраивает отношения с Баку, основываясь на декларации "О союзническом взаимодействии", и настроена на раскрытие всего потенциала этого документа и на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:41:00+03:00
2025-05-15T12:41:00+03:00
2025-05-15T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Москва выстраивает отношения с Баку, основываясь на декларации "О союзническом взаимодействии", и настроена на раскрытие всего потенциала этого документа и на решение всех возникающих вопросов на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Отношения с Баку выстраиваем мы на базе подписанной на высшем уровне в феврале 2022 года декларации "О союзническом взаимодействии". Наша сторона настроена на последовательное раскрытие всего потенциала этого ключевого для двусторонних отношений документа, на решение всех возникающих вопросов на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе", - сказала Захарова на брифинге на вопрос по поводу отсутствия президента Азербайджана Ильхама Алиева на параде по случаю 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250503/putin-2014794747.html
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мария захарова, ильхам алиев, россия, москва, баку, в мире
Мария Захарова, Ильхам Алиев, Россия, Москва, Баку, В мире
МИД: Россия настроена взаимоуважительно решать вопросы с Азербайджаном
Захарова: РФ настроена взаимоуважительно решать вопросы с Азербайджаном