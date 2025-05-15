https://ria.ru/20250515/mid-2017073861.html

В МИД высказались об участии европейских лидеров в переговорах в Стамбуле

В МИД высказались об участии европейских лидеров в переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

В МИД высказались об участии европейских лидеров в переговорах в Стамбуле

Берлин, Париж, Лондон не могут реально претендовать на присутствие за столом переговоров по украинскому урегулированию, пока всецело поддерживают Киев, в том... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:14:00+03:00

2025-05-15T12:14:00+03:00

2025-05-15T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Берлин, Париж, Лондон не могут реально претендовать на присутствие за столом переговоров по украинскому урегулированию, пока всецело поддерживают Киев, в том числе оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Заявления и Берлина, и Парижа, и Лондона резко контрастируют с их практическими шагами. Посмотрите: они заявляют, что хотят места за столом переговоров, заявляют о политико-дипломатическом урегулировании. Что при этом? Выделяют постоянно вооружение киевскому режиму, мотивируют выделением нереальных для нынешнего состояния экономик ЕС сумм... не осуждают, а по сути, поддерживают террористическую деятельность киевского режима ... Как с этой реальностью они могут на что-то претендовать?", - сказала она на брифинге для СМИ, комментируя возможность участия этих стран в переговорах.Она добавила, что только при изменении этой реальности заявления упомянутых государств о желании участвовать в нацеленных на мир действиях будут соответствовать конкретным шагам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017080351.html

https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017073366.html

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