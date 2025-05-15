В МИД высказались об участии европейских лидеров в переговорах в Стамбуле
МИД: Берлин, Париж, Лондон не могут участвовать в переговорах
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Берлин, Париж, Лондон не могут реально претендовать на присутствие за столом переговоров по украинскому урегулированию, пока всецело поддерживают Киев, в том числе оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Заявления и Берлина, и Парижа, и Лондона резко контрастируют с их практическими шагами. Посмотрите: они заявляют, что хотят места за столом переговоров, заявляют о политико-дипломатическом урегулировании. Что при этом? Выделяют постоянно вооружение киевскому режиму, мотивируют выделением нереальных для нынешнего состояния экономик ЕС сумм... не осуждают, а по сути, поддерживают террористическую деятельность киевского режима ... Как с этой реальностью они могут на что-то претендовать?", - сказала она на брифинге для СМИ, комментируя возможность участия этих стран в переговорах.
Она добавила, что только при изменении этой реальности заявления упомянутых государств о желании участвовать в нацеленных на мир действиях будут соответствовать конкретным шагам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>