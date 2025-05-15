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МИД России прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле

МИД России прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

МИД России прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле

Российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:43:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезное переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе", - сказала Захарова в ходе брифинга в Москве.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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