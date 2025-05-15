https://ria.ru/20250515/medvuzy-2017154107.html

Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах

Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах - РИА Новости, 15.05.2025

Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах

Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах страны, заявил глава министерства Валерий Фальков. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:42:00+03:00

2025-05-15T16:42:00+03:00

2025-05-15T16:56:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах страны, заявил глава министерства Валерий Фальков. "Мы сейчас ужесточили политику в отношении открытия новых программ в тех или иных (медицинских - ред.) университетах, провели большую работу по поводу того, чтобы у нас была единая ассоциация медицинских фармацевтических вузов, которая бы объединяла не только профильные университеты, но и классические университеты, где ведется подготовка медицинских кадров", - сказал министр на Международном научно-образовательном форуме "Офтальмогеронтология - инновационные решения проблем". Фальков добавил, что Минобрнауки совместно с Минздравом системно работают не только над подготовкой медицинских кадров, но и над доступностью получения профильного образования.

https://ria.ru/20250207/medvuzy-1997896919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), социальный навигатор, сн_образование