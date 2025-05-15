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Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах - РИА Новости, 15.05.2025
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16:42 15.05.2025 (обновлено: 16:56 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/medvuzy-2017154107.html
Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах
Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах - РИА Новости, 15.05.2025
Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах
Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах страны, заявил глава министерства Валерий Фальков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:42:00+03:00
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общество
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
социальный навигатор
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах страны, заявил глава министерства Валерий Фальков. "Мы сейчас ужесточили политику в отношении открытия новых программ в тех или иных (медицинских - ред.) университетах, провели большую работу по поводу того, чтобы у нас была единая ассоциация медицинских фармацевтических вузов, которая бы объединяла не только профильные университеты, но и классические университеты, где ведется подготовка медицинских кадров", - сказал министр на Международном научно-образовательном форуме "Офтальмогеронтология - инновационные решения проблем". Фальков добавил, что Минобрнауки совместно с Минздравом системно работают не только над подготовкой медицинских кадров, но и над доступностью получения профильного образования.
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общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах

Фальков: Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медвузах

© РИА Новости / Денис АбрамовСтуденты медицинского университета
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Студенты медицинского университета . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах страны, заявил глава министерства Валерий Фальков.
«
"Мы сейчас ужесточили политику в отношении открытия новых программ в тех или иных (медицинских - ред.) университетах, провели большую работу по поводу того, чтобы у нас была единая ассоциация медицинских фармацевтических вузов, которая бы объединяла не только профильные университеты, но и классические университеты, где ведется подготовка медицинских кадров", - сказал министр на Международном научно-образовательном форуме "Офтальмогеронтология - инновационные решения проблем".
Фальков добавил, что Минобрнауки совместно с Минздравом системно работают не только над подготовкой медицинских кадров, но и над доступностью получения профильного образования.
Медики - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов
7 февраля, 10:27
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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