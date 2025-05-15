https://ria.ru/20250515/medvuzy-2017154107.html
Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах
Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах - РИА Новости, 15.05.2025
Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах
Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах страны, заявил глава министерства Валерий Фальков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:42:00+03:00
2025-05-15T16:42:00+03:00
2025-05-15T16:56:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741191390_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_8b968ac1345e8433bd6eb991126307b7.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах страны, заявил глава министерства Валерий Фальков. "Мы сейчас ужесточили политику в отношении открытия новых программ в тех или иных (медицинских - ред.) университетах, провели большую работу по поводу того, чтобы у нас была единая ассоциация медицинских фармацевтических вузов, которая бы объединяла не только профильные университеты, но и классические университеты, где ведется подготовка медицинских кадров", - сказал министр на Международном научно-образовательном форуме "Офтальмогеронтология - инновационные решения проблем". Фальков добавил, что Минобрнауки совместно с Минздравом системно работают не только над подготовкой медицинских кадров, но и над доступностью получения профильного образования.
https://ria.ru/20250207/medvuzy-1997896919.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741191390_0:0:2277:1708_1920x0_80_0_0_30f4e60bc43c9e527e50f8886c0c409b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах
Фальков: Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медвузах