Делегация России готова искать пути решения конфликта, заявил Мединский
Мединский заявил, что российская делегация настроена на конструктивный лад
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения украинского конфликта, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
«
"Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.