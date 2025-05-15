https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017177908.html

Делегация России готова искать пути решения конфликта, заявил Мединский

Делегация России готова искать пути решения конфликта, заявил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025

Делегация России готова искать пути решения конфликта, заявил Мединский

Российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения украинского конфликта, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:53:00+03:00

2025-05-15T17:53:00+03:00

2025-05-15T17:53:00+03:00

россия

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

украина

владимир мединский

владимир путин

дмитрий песков

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения украинского конфликта, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский."Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", - сказал он журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, украина, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков