Мединский прибыл в Стамбул на переговоры с Украиной
Мединский прибыл в Стамбул на переговоры с Украиной по поручению Путина
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что делегация прибыла в Стамбул по поручению президента РФ Владимира Путина, участники настроены на серьезную профессиональную работу.
"Прибыли в Стамбул по поручению президента. Как было обещано – 15 мая. Настроены на серьезную профессиональную работу", - написал он в Telegram-канале.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.