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Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30

Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30 - РИА Новости, 15.05.2025

Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30

Помощник президента России Владимир Мединский в 17.30 мск даст заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ, сообщил пресс-секретарь генерального... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:35:00+03:00

2025-05-15T16:35:00+03:00

2025-05-15T16:50:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский в 17.30 мск даст заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ, сообщил пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов."В 17.30 Владимир Мединский выступит с заявлением для всех заинтересованных СМИ", - сказал он.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

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