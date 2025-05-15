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Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30 - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 15.05.2025 (обновлено: 16:50 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/medinskiy--2017151502.html
Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30
Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30 - РИА Новости, 15.05.2025
Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30
Помощник президента России Владимир Мединский в 17.30 мск даст заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ, сообщил пресс-секретарь генерального... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:35:00+03:00
2025-05-15T16:50:00+03:00
стамбул
в мире
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
украина
россия
специальная военная операция на украине
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский в 17.30 мск даст заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ, сообщил пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов."В 17.30 Владимир Мединский выступит с заявлением для всех заинтересованных СМИ", - сказал он.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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стамбул, в мире, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, В мире, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30

Мединский в Стамбуле выступит с заявлением для СМИ в 17.30

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский в 17.30 мск даст заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ, сообщил пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов.
"В 17.30 Владимир Мединский выступит с заявлением для всех заинтересованных СМИ", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулВ миреВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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