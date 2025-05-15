Мединский выступит с заявлением для СМИ в 17.30
Мединский в Стамбуле выступит с заявлением для СМИ в 17.30
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский в 17.30 мск даст заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ, сообщил пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов.
"В 17.30 Владимир Мединский выступит с заявлением для всех заинтересованных СМИ", - сказал он.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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