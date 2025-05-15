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Мединский назвал цель переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/medinskij-2017099646.html
Мединский назвал цель переговоров с Украиной
Мединский назвал цель переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
Мединский назвал цель переговоров с Украиной
Смысл предложенных президентом России Владимиром Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:04:00+03:00
2025-05-15T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
турция
владимир путин
владимир мединский
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Смысл предложенных президентом России Владимиром Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта, подчеркнул помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. "Смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", - написал он. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017088820.html
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россия, украина, турция, владимир путин, владимир мединский, дмитрий песков, стамбул
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Стамбул
Мединский назвал цель переговоров с Украиной

Мединский: цель переговоров заключается в устранении первопричины конфликта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Смысл предложенных президентом России Владимиром Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта, подчеркнул помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
"Смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", - написал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле
Вчера, 13:08
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рябков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинВладимир МединскийДмитрий ПесковСтамбул
 
 
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