Мединский назвал цель переговоров с Украиной
Мединский: цель переговоров заключается в устранении первопричины конфликта
Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Смысл предложенных президентом России Владимиром Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта, подчеркнул помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
"Смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", - написал он.
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>