https://ria.ru/20250515/medinskij-2017099646.html

Мединский назвал цель переговоров с Украиной

Мединский назвал цель переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025

Мединский назвал цель переговоров с Украиной

Смысл предложенных президентом России Владимиром Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:04:00+03:00

2025-05-15T14:04:00+03:00

2025-05-15T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Смысл предложенных президентом России Владимиром Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта, подчеркнул помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. "Смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", - написал он. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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россия, украина, турция, владимир путин, владимир мединский, дмитрий песков, стамбул